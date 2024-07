Criminosos rendem família em Acrelândia, roubam caminhonete, capotam na BR-364 em Rio Branco

Um grave acidente de trânsito deixou uma caminhonete Volkswagen Amarok, capotada e os assaltantes Wemerson Tenório Guimarães, de 18 anos, Udiemerson Tenório Guimarães, de 20 anos, Carlos Henrique, 22 anos e um adolescente de 15 anos, feridos na noite desta quarta-feira, 3, Km 14 da BR-364, na Entrada do bairro Liberdade, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) os criminosos armados, adentraram uma residência no município de Acrelândia, renderam todos da família e roubaram uma caminhonete modelo Amarok, de cor prata, da família. As vítimas foram mantidas em cárcere privado e os bandidos fugiram na caminhonete com destino a BR-364, em Rio Branco.

Quando os criminosos chegaram no km 14 da BR-364, no sentido Rio Branco/Porto Velho, o motorista não percebeu e passou em alta velocidade por um quebra-molas na entrada do bairro Liberdade, perdeu o controle do veículo, quase atingiu outra caminhonete modelo S10 que estava na pista contrária, sentido Porto Velho/Rio Branco, e a Amarok entrou em uma ribanceira, capotando e batendo contra um barranco em seguida.

Populares escutaram o barulho causado pelo acidente e socorreram as vítimas, acionando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Uma ambulância básica e outra de suporte avançado foram enviadas, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam os assaltantes ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Segundo os socorristas do SAMU, Wemerson Tenório sofreu um corte na cabeça, escoriações pelo corpo e relatou dores na região lombar. Já Udiemerson Tenório, teve escoriações pelo corpo. Carlos Henrique, sofreu uma luxação no ombro esquerdo e escoriações pelo corpo, já o adolescente de 15 anos, teve cortes na cabeça e na mandibula com exposição óssea. Todos deram entrada no hospital em estado de saúde estável.

A área foi Isolada pela PRF para os trabalhos de perícia. Após o término a caminhonete foi removida por um guincho.

A PRF compareceu no Pronto-Socorro, em busca de mais informações sobre os assaltantes e ficaram sob custódia aguardando, os criminosos pegaram alta médica.