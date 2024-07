Corinthians demite António Oliveira após derrota para o Palmeiras no Brasileirão

António Oliveira não é mais treinador do Corinthians. A diretoria do Timão optou pela saída do treinador português nesta terça-feira (2), após a derrota no clássico para o Palmeiras, que se somou a outros maus resultados neste início de Campeonato Brasileiro.

Sem vencer há 9 jogos no torneio, o Corinthians ocupa a zona de rebaixamento do Brasileirão. Até aqui, o time somou apenas nove pontos em 13 jogos e está na 19ª posição, apenas três pontos à frente do lanterna Fluminense.

Além de ocupar o Z4, o desempenho do time também jogava contra o treinador. Por conta dessa soma de fatores, a diretoria do Corinthians decidiu encerrar o vínculo, que era válido até o fim deste ano.

Além de António, os auxiliares Bernardo Franco, Bruno Lazaroni, Diego Favarin e Felipe Zilio também deixam a comissão técnica do Timão.

“Eles foram comunicados no início da tarde desta terça-feira (2), em reunião com o executivo de futebol, Fabinho Soldado. O clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados ao Corinthians e deseja sucesso nas sequências de suas carreiras. O treino de hoje será comandado por Raphael Laruccia, da equipe sub-20 do Corinthians”, informou o clube em nota no site oficial.

António Oliveira chegou ao Corinthians no dia 9 de fevereiro, quando substituiu Mano Menezes no comando da equipe. Desde então, António Oliveira disputou 29 jogos, com 12 vitórias, nove empates e outras oito derrotas.

Contra times da primeira divisão nacional, o português só venceu o Fluminense, além de ter registrado sete empates e outras seis derrotas.