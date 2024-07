Corinthians busca empate contra o Grêmio e segue invicto com Ramón Díaz

Corinthians e Grêmio protagonizaram um jogo de muitas emoções na noite desta quinta-feira (25). Em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, as equipes empataram por 2 a 2, na Neo Química Arena.

Em um jogo pegado e com muitos combates, o Grêmio abriu o placar logo no primeiro minuto. Soteldo fez jogada pela direita e cruzou, Rodrigo Ely subiu livre para fazer o primeiro gol do jogo. O Corinthians não se abalou e passou a pressionar o adversário, e o empate saiu com Yuri Alberto, após pênali polêmico marcado em cima de Romero. A penalidade irritou muito os gremistas, que reclamaram muito com o árbitro Alex Gomes Stefano.

Na segunda etapa, mais emoções: o Grêmio marcou aos 31, com Villasanti, que aproveitou erros de Félix Torres e Cacá na zaga corintiana e bateu sem chances para a defesa de Hugo. Mais uma vez, o time de Ramón Díaz teve que buscar o empate, que saiu dos pés de Rodrigo Garro. O argentino recebeu de Wesley e bateu colocado, sem chances para Marchesín.

Com o empate, o Timão segue invicto sob o comando de Ramón Díaz. Até aqui, são duas vitórias e um empate. Com os 7 pontos ganhos, o Corinthians terminou o primeiro turno na 14ª colocação, com 19 pontos conquistados.

Por outro lado, o Grêmio segue no Z4 do Brasileirão. O time de Renato Portaluppi está em 17º, com 15 pontos ganhos. O Imortal tem dois jogos a serem disputados.

Próximos jogos

O Corinthians volta a campo só no domingo (28), quando vai até Belo Horizonte para enfrentar o Atlético-MG, na Arena MRV. A bola rola às 19h (de Brasília). No mesmo dia e horário, o Grêmio enfrenta o Vasco.