Convenção que oficializará Marcus Alexandre deverá receber grande público

A organização do evento da convenção partidária que homologará a chapa majoritária com a candidatura de Marcus Alexandre a prefeito e Marfisa Galvão a vice-prefeita de Rio Branco, nesta sexta-feira, 26, no ginásio do Sesc Bosque, já está nos últimos ajustes para a festa do MDB e partidos aliados.

O evento contará com dois grandes telões e uma mega estrutura de som, imagem e ornamentação, além de uma queda de balões. Durante todo o dia, os pré-candidatos estiveram no local colocando banners. A coligação terá cerca de 154 pré-candidatos a vereadores da capital, composta pelos partidos: MDB, PRD, PV, PC do B, PT, PSD, PSOL, Rede, Agir, DC e Republicanos.