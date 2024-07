Conhecido pelo “Sopão Enche Bucho”, família dispõe lanche em fartura no velório de Romildo

O ex-governador Romildo Magalhães sempre foi lembrado pelo programa social “Sopão Enche Bucho”, que distribuía sopa para a população mais pobre do Acre. Durante seu velório, realizado neste domingo, 14, no Palácio Rio Branco, centro da capital, a família solicitou uma grande quantidade de salgadinhos para amigos, autoridades e familiares presentes à cerimônia fúnebre.

De acordo com o filho, Hector Magalhães, a viúva, Rosinha Magalhães, solicitou ao cerimonial do governo que houvesse uma farta distribuição de salgados aos presentes, e fez questão de agradecer pelo tratamento recebido da equipe do governador Gladson Cameli. “A mãe indicou, foi solicitado, assim, tudo já estava sendo providenciado. A mãe só teve que dar os toques de como queria, que foi o que o Gladson disse. Então, ela solicitou muitos salgadinhos porque o pai sempre gostou de ver todos de bucho cheio, como ele dizia. Todo mundo tinha que comer bastante e ficar bem. Esse era o legado dele. Se você fosse lá em casa, por exemplo, geralmente eu dirigia para ele. Quando íamos ao mercado, aqui no mercado municipal, uma viagem que podia levar 20 minutos demorava uma hora e meia, duas horas, porque ele era parado por várias pessoas para tirar fotos. O pai, durante toda a vida, teve esse lado popular. Até as pessoas comparavam o jeito popular do Gladson com o jeito do pai naquela época, porque o pai era assim, gostava de quebrar protocolos e fazer essas coisas”, declarou.

Em conversa com a reportagem do ac24horas, Rosinha Magalhães contou que durante o velório do ex-prefeito Isnard Leite houve muita fartura e Romildo elogiou o ato. Segundo ela, a solicitação de uma grande variedade de salgados reflete a generosidade e o estilo de vida de Romildo Magalhães. “A gente pediu à equipe apenas que providenciassem bastante salgadinhos para que as pessoas não precisassem sair daqui por causa da fome”, comentou.

Romildo faleceu em decorrência de complicações de diabetes, deixando uma história de forte influência na política acreana dos últimos 40 anos. Seu legado será levado adiante por seus irmãos, filhos, netos e sua esposa, Rosinha Magalhães. Natural de Feijó, Romildo iniciou sua carreira política como prefeito da cidade, onde atuou por dois mandatos, e depois tornou-se deputado estadual, vice-governador e governador do estado.