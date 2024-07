Conheça histórias de superação da Educação de Jovens e Adultos do Acre

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Acre é o espaço onde a história e a identidade de cada estudante é valorizada e onde se pode encontrar pessoas como o senhor Raimundo Nonato de Oliveira, aluno surdo do Centro de Educação de Jovens e Adultos (Ceja), que aos 59 anos estuda pela primeira vez na vida.

“Eu gosto de estudar e aprender muito e amo a convivência na escola com os amigos” são frases que Raimundo já consegue formular em Língua Brasileira de Sinais (Libras) em oito meses na instituição. Luciana Araújo, professora e intérprete que o acompanha, relata que ele se matriculou em novembro do ano passado no Ejinha, como é conhecido o Nivelamento 1 da modalidade e está evoluindo rapidamente.

Atualmente, Raimundo está em processo de letramento, que é o equivalente à alfabetização para os alunos ouvintes. Nesse processo, ele aprende Libras como língua materna e o português na modalidade escrita como segunda língua, conforme exigido por lei para alunos surdos. “Seu Raimundo é uma pessoa cheia de alegria. Ele ama estudar, vem todos os dias, sempre chega muito feliz, muito disposto e nunca chega atrasado”, conta Luciana.

Quem deseja fazer parte da comunidade da EJA no Acre, assim como o senhor Raimundo, pode se matricular até o dia 26 de julho. Para isso, basta procurar a escola mais próxima da rede estadual que ofereça a modalidade, munido de documento de identificação, comprovante de residência e histórico escolar. Confira a lista das escolas em Rio Branco e Cruzeiro do Sul:

“Estudar me deu força”

Aos 24 anos, Maria Antônia Kaxinawa, também é aluna do Ceja. Nascida em Feijó, casada e com filhos, com 21 anos ela decidiu que era o momento de retomar os estudos. Hoje ela está na segunda etapa do ensino médio. “Ter filhos não me atrapalhou, me deu forças para estudar e buscar uma vida melhor”, diz.

Maria conta que graças a EJA, hoje ela tem acesso a internet diariamente por meio do tablet que ganhou do governo e que se sente mais forte para buscar novas oportunidades. “O tablet ajuda nas atividades, pesquisar alguma coisa que a gente tem dúvida, acesso a internet. Estudar me deu mais força para alcançar o que eu quero. Sem estudo a gente não tem muita oportunidade e eu sempre quis o melhor para mim, sem precisar que ninguém me desse isso”.

Recomeço

Para o jovem Lucas Rodrigues Teixeira de 19 anos, que parou de estudar já no final do ensino médio, estar na EJA é um recomeço. “Eu me envolvi com umas amizades erradas, mas depois, resolvi focar no estudo, porque eu quero ser engenheiro, então tem que estudar”, relata.

Lucas é um homem trans e conta que desde criança se identificou com universo masculino. Apesar do bullying sempre ter feito parte de seu universo, hoje ele conta isso é algo superado. O foco agora é terminar a terceira etapa do ensino médio e a qualificação profissional. Essa última é reforçada com o curso profissionalizante de frentista oferecido pela instituição.

“Estudar é muito bom. Aqui é mais rápido, o ensino é qualificado, os professores são bons, tem janta. Aqui temos pessoas mais velhas, mais novas, com o mesmo objetivo que é terminar os estudos”, avalia.

No último semestre, a EJA do Acre atendeu 13.098 alunos que não conseguiram concluir os estudos no período regular. Esses alunos estão distribuídos em 116 escolas em todo o estado.

Quanto ao senhor Raimundo que você conheceu no começo desta matéria, os educadores que o acompanham, sonham e planejam o melhor.” Nós, família Ceja, acreditamos muito que o seu Raimundo vai sair daqui formado, com o ensino médio concluído e sabendo sinalizar e sabendo escrever em português. A evolução do seu Raimundo é muito interessante, ele evoluiu bastante. Ele não tem grande habilidade na língua de sinais, mas ele já consegue se comunicar com os outros surdos aqui na escola”, celebra a professora Luciana.