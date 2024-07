Concurso do BNDES: já são 27 mil pedidos de inscrições em 5 dias; como participar?

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) divulgou na última semana o edital do concurso público para preenchimento de mais de 900 vagas e abriu as incrições na última sexta feira (26). Em cinco dias, já são mais de 27 mil pedidos de inscrição no site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora do concurso. Deste total, mais de 10 mil inscrições já foram confirmadas — ou seja, tiveram pagamento concluído ou isenção de taxa comprovada.

Segundo o site de notícias do BNDES, os números apontam que quase 25% dos candidatos com inscrição confirmada se declararam pessoas negras (21,6%) ou pessoas com deficiência (3,1%) e concorrerão também às vagas reservadas para ações afirmativas.

Sobre o concurso

Este será o primeiro processo seletivo do BNDES depois de 12 anos sem seleção pública para ingresso na instituição. O concurso mais recente foi aberto em 2012 e teve as provas aplicadas no início de 2013.

Além disso, pela primeira vez na história, o banco reservou uma cota de 30% para pessoas negras. O último processo seletivo de pessoal da instituição foi lançado em 2012 – antes, portanto, da Lei nº 12.990/2014, que trata da reserva de vagas para cotas raciais. Também haverá reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD).

“Alinhado com a política do governo Lula, estamos construindo o BNDES do futuro cada vez mais inclusivo. Por isso, nosso esforço em realizar um concurso que amplie as oportunidades para quem, historicamente, sempre teve menos chances, incluindo no serviço público. O banco tem compromisso com o combate às desigualdades”, afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Cargo

Os cargos disponívies são para atuar como analista. A função será dividida nos seguintes campos de atuação:

• administração

• análise de sistemas/cibersegurança

• análise de sistemas/desenvolvimento

• análise de sistemas/suporte

• arquitetura/urbanismo

• arquivologia digital

• ciências contábeis

• ciência de dados

• comunicação social

• direito

• economia

• engenharia

• psicologia organizacional.

As vagas oferecidas são destinadas ao escritório de serviços do BNDES no Rio de Janeiro, RJ. Entretanto, de acordo com as necessidades de serviço e o interesse da administração do Banco, o(a) candidato(a) poderá ser lotado em unidade localizada em qualquer outra cidade onde a instituição já atue (Brasília-DF; São Paulo-SP; ou Recife-PE) ou venha a atuar. O BNDES exige dos(as) candidatos(as) a disponibilidade para realizar viagens a serviço, no País ou no exterior.

Remuneração e benefícios

O salário inicial previsto no novo plano de cargos e salários do Banco é de R$ 20,9 mil e a jornada de trabalho é de 35 horas semanais.

Além dos direitos previstos em lei, os aprovados terão os seguintes benefícios:

possibilidade de ascensão de carreira de acordo com o plano de cargos e salários vigente à época da admissão e conforme desempenho do empregado assistência à saúde

assistência educacional (auxílio-babá, creche e ensinos fundamental e médio)

e plano de previdência complementar, além das demais vantagens estabelecidas por normas complementares específicas que estejam vigentes à época da contratação.

Inscrições e provas

As inscrições poderão ser feitas a partir da próxima sexta-feira (26) às 10h, e permanecerão abertas até o dia 19 de agosto, às 23h59, no site da Fundação Cesgranrio. A taxa de inscrição é de R$ 110.

Outra novidade é que, pela primeira vez, as provas serão aplicadas em todas as capitais brasileiras.

Os exames ocorrem no dia 13 de outubro, sendo a prova objetiva no turno da manhã, com duração de quatro horas, e a prova discursiva à tarde, também com quatro horas de duração. A escolha da cidade de realização das provas e do cargo/ênfase deverá ser feita no ato de inscrição.