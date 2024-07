Comerciante brasileiro é pego com 200 quilos de carnes clandestinas em Cobija

O Serviço Nacional de Sanidade Agropecuária e Segurança Alimentar (Senasag/Pando) apreendeu nesse fim de semana cerca de 200 quilos de carne suína no posto de controle da Ponte Internacional. Segundo a polícia, um comerciante brasileiro pretendia contrabandear o produto para a capital pandina, Cobija.

A carne suína que estava sendo contrabandeada para Cobija/Pando/Bolívia, em um veículo dirigido por um brasileiro, saía de uma colônia de Epitaciolândia e não cumpria as medidas sanitárias da Bolívia.

A apreensão quando um veículo com placa brasileira tentou entrar com o produto em condições insalubres em solo Pandino, transportando-o em sacos inadequados para transporte de alimentos, e sem os devidos cuidados de higienização.

A equipe da Senasag Pando, ao detectar o transporte ilegal do produto contrabandeado, procedeu ao confisco da totalidade da mercadoria, aproximadamente 200 quilos. A destruição foi então realizada com pulverização de um produto químico, de cor (Azul), para evitar o seu consumo.

Um relatório preliminar da Senasag Pandina indica que a pessoa envolvida no contrabando é reincidente. A carne suína e outros produtos são normalmente distribuídos aos frigoríficos do mercado público, onde são entregue aos vendedores ambulantes a preços mínimos.

Todas as apreensões são registradas em livro de registro da Senasag Pando, e os infratores são informados sobre as medidas sanitárias necessárias à importação legal de produtos alimentícios do lado Pandino-Cobija.

A Senasag Pando, enfatiza a importância de todos os produtos alimentares cumprirem as normas de saúde e segurança alimentar, para garantir a saúde da população. Recomendam aos consumidores adquirir produtos de qualidade que cumpram a cadeia de frio e as condições necessárias.

Com informações do Alto Acre