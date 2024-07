Com valor estimado em R$ 50 milhões, primeiro Bugatti Chiron chega ao Brasil

Para quem é entusiasta de carros exóticos, 30 de junho de 2024 ficará na história. É a data da chegada do primeiro Bugatti Chiron do Brasil. O superesportivo é um carro exclusivo de nível mundial e pela primeira vez desde que foi lançado, em 2016, terá um dono nesta região. Aliás, será o carro mais caro do Brasil, com valor estimado em R$ 50 milhões.

O hipercarro francês roubou a cena nas ruas de São Paulo no domingo (1º) ao desembarcar. Ele chegou ao país via importação direta intermediada pela Paíto Motors, empresa de Araras (SP) especializada em carros de luxo. O dono não foi revelado, mas será difícil sair pelas ruas sem ser notado.

A novidade é da versão Chiron Sport na cor azul, que responde por 60 das 500 unidades feitas artesanalmente no interior da França. É um carro famoso por seus proprietários famosos, como Cristiano Ronaldo, Sylvester Stallone e Jay Z.

O carro tem motor W16 8.0 quadriturbo com 1.500 cv e 1600 Nm de torque. A transmissão é automatizada de dupla embreagem e sete marchas. A aceleração de 0 a 100 e feita em apenas 2,5 segundos e a velocidade máxima é de 420 km/h. O nome do carro é homenagem ao piloto monengasco Louis Chiron (1889-1979).

O valor do Bugatti Chiron no Brasil não foi revelado. A estimativa é que custe R$ 50 milhões, superando a Ferrari La Ferrari, até então o carro mais caro do país. Por sinal, o novato francês é propriedade do mesmo colecionador, que conta em sua garagem com outros modelos ultra exclusivos como o Porsche 918 Spyder e McLaren P1, considerados a “Santíssima Trindade” dos carros.

O hipercarro francês vai ser mais uma “dor de cabeça” para o dono, que é de Joinville. Neste 2024, só com a Ferrari LaFerrari, com valor de mercado de R$ 36.208.523,00 gastou R$ 736.170,46 com IPVA. Com o valor, é possível comprar um carro de luxo zero quilômetro. A sorte é que Santa Catarina cobra 2% de alíquota do imposto, enquanto São Paulo e outros estados cobram 4%.

Curiosamente, neste mês a Bugatti revelou o sucessor do Chiron. O novo Bugatti Tourbillon é um híbrido extremamente poderoso, de 1.800 cavalos, com um preço igualmente impressionante: US$ 4 milhões (cerca de R$ 21,8 milhões).