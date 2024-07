Com rio abaixo de 1 metro, barco com equipe do programa Luz para Todos encalha no interior do Acre

O eletricista Cosmo Nascimento de Araújo estava na embarcação que encalhou e disse que ele e os colegas tiveram que entrar na água no meio do rio e empurrar o barco. Isso tudo com a água abaixo dos joelhos. Eles saíram de Rio Branco no dia 25 de junho e chegaram no dia 27 na comunidade.

“Estávamos no meio do rio, a água dá abaixo do joelho. O canto mais fundo ‘dá no joelho’. Esse tempo é muito perigoso porque tem a questão de arraia. Nosso meio nessa é época é com elas. A gente fica em um alojamento, a empresa aluga uma casa, e diariamente a gente sobe e desce o rio atendendo os clientes”, explicou o eletricista sobre o vídeo.