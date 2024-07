Com polêmica, Espanha vence a Alemanha na prorrogação e vai à semi da Eurocopa

Em grande prova de força, a Espanha venceu a Alemanha por 2 a 1, nesta sexta-feira (5), e eliminou a anfitriã da Eurocopa diante de sua torcida na Mercedes-Benz Arena, em Stuttgart.

A seleção espanhola, então, se torna a primeira semifinalista da Euro 2024, e agora espera o vencedor do confronto entre França e Portugal para conhecer seu adversário na próxima fase — a bola rola às 16h (de Brasília), acompanhe aqui.

Dani Olmo abriu o placar para a Espanha aos 6 minutos do segundo tempo, com assistência de Lamine Yamal, a terceira do jovem de 16 anos na competição. Quando a vitória da Fúria parecia encaminhada, porém, Florian Wirtz empatou aos 44 da etapa final, em chute cruzado.

Já na prorrogação, a arbitragem do britânico Anthony Taylor ignorou um desvio com a mão de Cucurella após chute de Musiala e não marcou pênalti para os alemães. Na sequência, os espanhóis marcaram o gol da vitória.

Aos 15 do segundo tempo extra, Olmo cruzou da esquerda e Mikel Merino cabeceou, sem chances para Manuel Neuer, e marcou o gol do triunfo que colocou a equipe de Luis de la Fuente na semifinal.

A eliminação da Alemanha marca o fim da carreira do meio-campista Toni Kroos. O jogador já havia se despedido do Real Madrid antes da Eurocopa e, com o fim da participação germânica no torneio continental, pendura as chuteiras aos 34 anos.

Com a equipe nacional, Kroos conquistou o título da Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil.

Alemanha e Espanha são as únicas tricampeãs na história da Euro. Agora, os espanhóis terão a oportunidade de se tornarem os primeiros tetracampeões da competição, e em pleno território alemão.