Com curativo na orelha, Trump faz 1ª aparição pública após atentado e anuncia vice

O ex-presidente dos EUA Donald Trump fez uma entrada triunfal durante a primeira noite da Convenção Nacional Republicana nesta segunda-feira (15), sendo ovacionado pelos fiéis do partido dois dias depois que uma bala de um suposto assassino atingiu sua orelha direita durante um comício.

Trump entrou no Fiserv Forum no centro de Milwaukee com um curativo grosso na orelha enquanto a multidão gritava “Lute! Lute! Lute” e levantava os punhos, uma referência à sua reação nos momentos após ter sido ferido.

O ex-presidente disse “obrigado” e se acomodou em um camarote com alguns de seus filhos e o senador americano J.D. Vance, oficializado, por escolha de Trump, como candidato a vice-presidente da chapa do Partido Republicano.

Trump deve aceitar formalmente a indicação do partido em um discurso no horário nobre nesta quinta-feira (18) e enfrentará o presidente democrata Joe Biden na eleição de 5 de novembro.

A convenção de quatro dias começou menos de 48 horas depois que um atirador abriu fogo em um comício de Trump em Butler, na Pensilvânia, matando um apoiador em meio à confusão. O atirador foi morto a tiros, e o motivo do atentado permanece obscuro.

Durante a sessão de segunda-feira, o partido concedeu espaço para seis americanos comuns discursarem, destacando o impacto que a inflação teve nas famílias de baixa e média rendas, enquanto os líderes republicanos atacaram o governo Biden por estar desatualizado.

O senador Tim Scott, que concorreu brevemente contra Trump para a nomeação, disse que a intervenção divina poupou a vida de Trump.

“Nosso Deus ainda salva”, disse Scott. “Ele ainda liberta. Porque no sábado o diabo veio para a Pensilvânia segurando um rifle, mas um leão americano se levantou e rugiu!”

Vance, de 39 anos, foi um crítico feroz de Trump em 2016, mas desde então se tornou um dos mais ferrenhos defensores do ex-presidente, aceitando suas falsas alegações de que a eleição de 2020 foi manchada por fraude generalizada.

O senador é extremamente popular entre os principais apoiadores de Trump, mas ainda não se sabe se ele pode ampliar o apelo da chapa. Ele compartilha a abordagem agressiva de Trump à política, e suas declarações conservadoras sobre questões como o aborto podem afastar eleitores moderados.

Logo após o anúncio vespertino de Trump, Vance surgiu no plenário da convenção com sua esposa Usha, apertando as mãos e abraçando os delegados que cercavam o casal. Ele deve discursar na convenção amanhã (17).

Direitos reprodutivos

Biden disse a repórteres na Base Conjunta de Andrews, base aérea em Maryland, que Vance é “um clone de Trump nessas questões”, enquanto outros democratas criticaram o histórico de Vance em direitos reprodutivos.

Em uma entrevista à Fox News na noite de segunda-feira, Vance disse que apoiava a posição de Trump de que cada estado deve decidir por si mesmo se permite o aborto.

Pesquisas de opinião mostram uma disputa acirrada entre Trump, de 78 anos, e Biden, de 81, embora Trump lidere em vários estados indecisos que provavelmente decidirão a eleição. Trump não se comprometeu a aceitar os resultados da eleição se perder.

O chefe do principal super PAC de arrecadação de fundos que apoia a campanha de Trump, Taylor Budowich, disse no X que a MAGA Inc arrecadou mais de US$ 50 milhões na segunda-feira.

O bilionário Elon Musk está planejando doar cerca de US$ 45 milhões por mês para um novo super PAC (comitês que podem receber contribuições ilimitadas de indivíduos ou de instituições) pró-Trump, informou ao Wall Street Journal, citando pessoas familiarizadas com suas intenções.

Musk apoiou Trump após a tentativa de assassinato no sábado.

Após o tiroteio, Trump disse que estava revisando seu discurso de aceitação para enfatizar a unidade nacional, em vez de destacar suas diferenças com Biden.

“O discurso será muito diferente, muito diferente do que teria sido dois dias atrás”, disse Trump ao Washington Examiner.

O dia começou com mais uma de uma série de vitórias legais recentes para Trump, quando a juíza distrital dos EUA Aileen Cannon rejeitou acusações federais que o acusavam de reter documentos confidenciais após deixar a Casa Branca.

Trump deve ser sentenciado em Nova York em setembro por tentar encobrir um pagamento de propina à estrela pornô Stormy Daniels nas semanas anteriores à sua vitória eleitoral de 2016.

Mas suas outras duas acusações por acusações federais em Washington e estaduais na Geórgia — ambas relacionadas aos seus esforços para reverter sua derrota eleitoral de 2020 — estão atoladas em atrasos e podem ser significativamente limitadas depois que a Suprema Corte dos EUA decidiu em julho que ele tinha imunidade para muitos de seus atos oficiais como presidente.

“Essa rejeição da acusação ilegal na Flórida deve ser apenas o primeiro passo, seguido rapidamente pela rejeição de TODAS as caças às bruxas”, disse Trump no Truth Social na segunda-feira, também se referindo aos processos contra centenas de seus apoiadores que invadiram o Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021.

Violência

O atentado contra a vida de Trump alterou imediatamente a dinâmica da campanha presidencial, que estava focada em decidir se Biden deveria desistir devido a preocupações com sua idade e capacidade após uma performance considerada ruim no debate da CNN transmitido no dia 27 de junho.

Quase duas dúzias de colegas democratas de Biden no Congresso pediram que ele encerrasse sua tentativa de reeleição e permitisse que o partido escolhesse outro candidato.

O foco desta semana será totalmente Trump.

Tendo consolidado o controle do partido, Trump poderia aproveitar a oportunidade para transmitir uma mensagem unificadora ou pintar um retrato sombrio de uma nação sitiada por uma elite esquerdista corrupta, como fez algumas vezes durante a campanha eleitoral.

Trump frequentemente recorreu à retórica violenta em discursos de campanha, rotulando seus supostos inimigos como “vermes” e “fascistas”.

Biden classificou Trump como uma ameaça à democracia dos EUA, comentários que, segundo alguns republicanos, ajudaram a fomentar uma atmosfera que motivou o tiroteio, embora as autoridades ainda não tenham determinado o motivo da tentativa de assassinato.

Após o tiroteio de sábado, Biden tentou baixar a temperatura após meses de retórica política acalorada.

“Não há lugar na América para esse tipo de violência”, disse Biden em um discurso na Casa Branca no domingo.

Em uma entrevista à NBC News na segunda-feira, Biden disse que foi um “erro” dizer aos doadores na semana passada que era “hora de colocar Trump no alvo”, mas observou que Trump frequentemente usa palavras incendiárias.

Biden ordenou uma revisão independente de como o atirador pôde chegar tão perto de matar Trump. Investigadores do Congresso também buscaram questionar o chefe do Serviço Secreto dos EUA, que é responsável por proteger o ex-presidente.