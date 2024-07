Com 612 mil votantes, Acre tem 0,39% do eleitorado no país

Com 612.448 eleitores aptos a votar nas eleições deste ano, o Acre é um dos três Estados com menor número de votantes. Além do Acre, Roraima, com 389.863 (0,25%), Amapá, com 571.248 (0,37%). Juntos, esses estados representam apenas 1% do eleitorado nacional. A participação do Acre no universo de eleitores do País é de apenas 0,39%.

São Paulo continua a ser o maior colégio eleitoral do Brasil, com 34.403.609 eleitores (22%). Ou seja: a cada cinco votantes no país, pelo menos um reside em São Paulo. Somente na capital do estado, podem votar na eleição deste ano mais de 9,3 milhões de eleitoras e eleitores.

Esse quantitativo corresponde quase ao total do eleitorado da região Centro-Oeste. Em contrapartida, é também no estado de São Paulo que está localizado o município com a menor quantidade de eleitores. A cidade de Borá tem apenas 1.094 votantes.

A lista de maiores colégios é seguida dos Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, com 16.469.155 (10,5%) e 13.033.929 (8,36%), respectivamente. É também nesses estados que estão outros municípios de destaque em termos de eleitorado: Belo Horizonte (MG), com 1.992.984, e a cidade do Rio de Janeiro, com 5.009.373 eleitoras e eleitores.