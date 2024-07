Colisão entre carro e moto deixa duas pessoas feridas na Capital

Na noite desta segunda-feira,(22), uma colisão entre um carro e uma moto deixou duas pessoas feridas na AC-40, região de Vila Acre, no segundo distrito de Rio Branco.

De acordo com informações repassadas, a condutora da motocicleta, Ingrid Macedo de Souza, de 22 anos, e sua passageira, Fernanda Moura da Silva, de 30 anos, estavam saindo de um supermercado quando o acidente aconteceu. A motorista de um Toyota Etios prata, que não teve seu nome divulgado, entrou na via pela entrada errada e colidiu com a motocicleta. Nervosa, a condutora do carro, em vez de frear, acabou acelerando, arrastando as vítimas, que caíram ao solo. Ela permaneceu no local até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN).

A viatura de Suporte Básico do SAMU foi acionada e realizou os primeiros atendimentos no local, encaminhando as vítimas para o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco. Ingrid foi levada ao setor de Traumatologia para uma avaliação mais detalhada, com suspeita de fratura na perna esquerda, mas seu estado de saúde é considerado estável. Fernanda sofreu uma laceração na perna esquerda e relatou muita dor na região lombar; seu estado de saúde também é estável.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN) foram acionado, isolaram a área para a realização da perícia e, em seguida, foram ao pronto-socorro para verificar a situação das vítimas. Após receber alta, Ingrid foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla) por não portar Carteira Nacional de Habilitação (CNH), onde foram realizados os procedimentos legais.