Cia Cata Ventos de Cultura abre inscrições para prestadores de serviços

A Cia Cata Ventos de Cultura torna pública a abertura de um processo simplificado para a seleção de profissionais e empresas. O objetivo é contratar prestadores de serviços para apoiar a execução do projeto “ACEC Beija-Flor – Termo de Fomento nº 949469/2023”, conforme as condições e especificações descritas neste termo de referência.

O período de inscrições é de 12 a 17 de julho de 2024. Para mais informações acesse linktr.ee/ciacataventos.

Segundo o presidente da instituição, Romário Feitosa, o projeto ACEC Beija-Flor representa mais do que uma iniciativa cultural, ele é um motor de geração de empregos e de fortalecimento das Organizações da Sociedade Civil (OSCs).

“Apoiar as artes e a cultura é investir no potencial transformador da economia, criando oportunidades e desenvolvendo talentos que impactam positivamente a nossa comunidade. É por isso que o Brasil precisa de um Ministério da Cultura, é com o apoio deles que iniciativas como essas estão gerando emprego e renda por todo o país”, afirma.

Vale destacar ainda que o projeto é financiado pelo Ministério da Cultura, através do edital Olhos d’Água, e a Cia Cata-Ventos agora faz parte da Rede Nacional de Escolas de Arte e Cultura.

Além disso, este esforço conjunto entre a instituição e o Ministério da Cultura evidencia a força da cultura como um pilar fundamental para o desenvolvimento econômico e social, promovendo a identidade cultural e a coesão social através da arte e do conhecimento.

Confira as áreas para Inscrição:

– Aquisição de Material Gráfico

– Aquisição de Material de Escritório

– Despesas com Aluguel de Espaço

– Despesas com Comunicação e Marketing

– Locação de Equipamentos