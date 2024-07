Choque entre quadriciclo e caminhonete deixa dois mortos e um gravemente ferido

Duas pessoas morreram na manhã deste domingo, 14, no Ramal Icuriã, no município de Assis Brasil, após um acidente grave envolvendo uma caminhonete e um quadriciclo.

Conforme as informações apuradas, os três ocupantes do quadriciclo estavam voltando de um arraial quando, em alta velocidade, se chocaram com a caminhonete. Duas pessoas, identificadas como Erivan e Dejane morreram na hora.

Uma terceira pessoa, identificada por Evaldo, também ficou ferida em estado grave.

Vídeos feitos por populares mostram a força da colisão e o estado em que ficaram as vítimas do acidente.