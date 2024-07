Cerimônia de abertura da Olimpíada: onde assistir e horário da festa em Paris

Na próxima sexta-feira (26), a Olimpíada viverá um momento histórico: pela primeira vez, uma cerimônia de abertura será realizada fora de um estádio. Acontecerá no rio Sena, que corta Paris.

O evento, que vai dar o pontapé inicial da Olimpíada de Paris, começa a partir das 14h30 (horário de Brasília), e terá transmissão de TV Globo, SporTV, Globoplay e CazéTV.

Os porta-bandeiras da delegação brasileira serão Isaquias Queiroz, da canoagem, e Raquel Kochhann, do rugby de 7.

Como será a cerimônia de abertura da Olimpíada de Paris

O desfile das delegações contará com barcos, percorrendo 6 quilômetros pelo Sena e cortando o centro de Paris. Câmeras serão espalhadas nas embarcações de cada nação para a transmissão do evento nos 80 telões que ficarão posicionados no local.

A cerimônia será gratuita para quem quiser assistir do cais superior. Quem preferir acompanhar o evento da ponte Austerlitz à ponte de Iéna vai precisar comprar ingressos.

Onde assistir à cerimônia de abertura da Olimpíada de Paris

TV aberta: Rede Globo

Rede Globo TV fechada: SporTV

SporTV Streaming: Globoplay

Globoplay YouTube: CazéTV

Ficha técnica da cerimônia de abertura da Olimpíada

Data: 26/07/2024

26/07/2024 Horário: a partir das 14h30 (horário de Brasília)

a partir das 14h30 (horário de Brasília) Local: Rio Sena, em Paris