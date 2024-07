Cerâmica de Rio Branco será investigada por suposto crime de poluição ambiental

A fumaça de uma chaminé de uma cerâmica, localizada na região do Calafate, em Rio Branco, provocou desconfiança de possível crime de poluição ambiental. Na tarde dessa segunda-feira, 1º, imagens feitas por um internauta que preferiu não identificar mostram uma fumaça muito forte saindo de uma das chaminés da empresa.

“Quando eu vi aquilo da minha casa, achei que fosse um incêndio, fui verificar e vi que era dessa cerâmica. Como não sou especialista no assunto, resolvi pedir que essa questão seja fiscalizada pelos órgãos competentes, mas creio que alguma coisa não está correta”, disse.

As imagens foram encaminhadas ao secretário de Meio Ambiente de Rio Branco, Carlos Nasserala, que disse à reportagem que a empresa será fiscalizada para saber se está tudo dentro do permitido pela lei. “Nós vamos na cerâmica, levantar essa situação, verificar o licenciamento e averiguar se o tipo de poluição que a empresa está soltando, está de acordo com a legislação”, declarou.