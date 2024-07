Celulares são apreendidos após serem jogados dentro de presídio em Sena

Policiais penais que fazem a guarda do presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, no interior do Acre, fizeram a apreensão de três celulares que foram arremessados para dentro da prisão, nesta segunda-feira (15).

De acordo com a assessoria do Instituto de Administração Penitenciária do Acre – IAPEN, os agentes apreenderam dois embrulhos contendo celulares, carregadores e fones de ouvido no presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira. Os itens, foram arremessados por desconhecidos por cima da muralha do presídio.

Em um dos pacotes, foi encontrado um celular e uma bateria extra, enquanto o outro continha dois celulares, dois carregadores e um fone de ouvido.