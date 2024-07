Causa da morte de Sinéad O’Connor é revelada após um ano

A causa da morte da cantora Sinéad O’Connor foi finalmente revelada, um ano após seu falecimento. Famosa pela canção “Nothing Compares 2 U“, a estrela irlandesa foi encontrada morta em uma propriedade em Londres, em julho de 2023, aos 56 anos.

Agora, o jornal Irish Independent obteve uma cópia da certidão de óbito, que indica que a morte foi causada por uma complicação de uma “doença pulmonar obstrutiva crônica e asma, juntamente com uma inflamação crônica de baixo grau no trato respiratório inferior”.

O produtor John Reynolds, ex-marido de Sinéad, registrou a morte da ex-parceira no início deste mês. O documento foi assinado em Londres, no Reino Unido, pelo médico legista do tribunal Inner South London, Julian Morris. Até o momento, o escritório ainda não emitiu uma declaração oficial sobre o caso.

A família de Sinéad anunciou sua morte através de um comunicado em julho de 2023. Na ocasião, eles lamentaram a perda e pediram privacidade.

“É com grande tristeza que anunciamos o falecimento de nossa querida Sinéad. Sua família e amigos estão devastados e pedem privacidade neste momento extremamente difícil”, declararam.

Na época, as autoridades não trataram a morte como suspeita. O falecimento da artista ocorreu um ano após a morte de seu filho, Shane, que foi encontrado morto em 2022, aos 17 anos, depois de deixar uma ala psiquiátrica no hospital sem o conhecimento de seus médicos.

Pouco antes de sua morte, Sinéad admitiu seu sofrimento através de uma mensagem compartilhada no X, antigo Twitter: “Tenho vivido como uma criatura noturna que voltou da morte desde então. Ele era o amor da minha vida, a luz da minha alma. Éramos uma alma em duas metades. Ele foi a única pessoa que me amou incondicionalmente. Estou perdida no limbo sem ele (sic).”