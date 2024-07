Casamento às Cegas 4: Ingrid Santa Rita acusa Leandro de estupro em novo desabafo

Ingrid Santa Rita, participante do Casamento às Cegas: Uma Nova Chance, usou as redes sociais, na quinta-feira (11), para detalhar o que aconteceu entre ela e Leandro, com quem se casou no reality show. No vídeo, a arquiteta acusa o ex-marido de estupro e afirma que irá resolver o caso na Justiça.

“Tivemos muitas relações, sim, consensuais. (…) O abuso, o estupro, que essa é a palavra, gente, começou a acontecer a partir do momento em que eu tive esse recorte, essa conversa com ele. O Leandro me esperava dormir para tentar resolver o problema dele. Na cabeça dele, se ele conseguisse transar comigo, não teríamos mais problema nenhum. Só que ele esqueceu que precisava me avisar, que precisava ser consentido”, contou.

“Eu não sei se vocês sabem, mas uma relação não consentida, um estupro, acontece também sem que a pessoa necessariamente te penetre com um pênis. Apesar dele também o fazer. Ele tentava me penetrar com o pênis sem ereção, mole. Eu acordava e pedia pra ele parar. Eu voltava a dormir e ele tentava a penetração com o dedo no meu ânus, na minha vagina. Eu acordava com ele me chupando”, relatou Ingrid.

A arquiteta afirmou que esse tipo de comportamento aconteceu diversas vezes, mas que não conseguia reagir. Ela contou que perdeu a consciência em um dos episódios e foi encontrada pelas filhas.

“Eu sempre me vi com uma mulher muito resolvida. Então, eu falava que isso nunca iria acontecer comigo. E se fosse acontecer, seria na rua. A pessoa vai ter que me matar para conseguir fazer alguma coisa comigo. Mas, de alguma forma, isso já estava acontecendo na minha cama, na minha casa, por dias”, disse.

“Eu gritava: não toca mais em mim. Não conseguia puxar o ar, não tinha mais respiração. Desmaiei, bati as costas na cama. Acordei com as minhas filhas em cima de mim. O Leandro sentado na cama, me olhando”, contou..

Ingrid falou pela primeira vez sobre o assunto no reencontro de Casamento às Cegas: Uma Nova Chance, que foi ao ar na quarta-feira (10). Na ocasião, ela afirmou que Leandro tentou manter a relação de forma “suja” e “imunda”.

Em resposta, Leandro se desculpou e disse que a relação entre dois nunca foi saudável. Ele afirmou que a parte sexual era um problema.

“Na parte sexual, eu nunca falei que fui certo. Sim, eu fui errado em tentar resolver um problema dentro do nosso relacionamento que era o polo principal de você falar: ‘50% do relacionamento é sexo, a gente precisa ajustar isso’. Eu fui buscar ajuda, sim, só que as coisas não são rápidas assim. Quando eu já estava nessa, a gente já tava ali pro meio no final. O nosso relacionamento já estava realmente horrível. A parte sexual foi um problema nosso, sim, de eu achar que isso daqui vai ser o que vai resolver o problema do relacionamento. E aí o ego tomar e eu achar que se eu resolver isso o relacionamento vai andar”, continuou.

“Nosso relacionamento realmente não deu certo. Eu peço desculpa como eu já te pedi diversas vezes. Eu entendo o que foi o meu erro, mas eu entendo também que um relacionamento é feito a dois. Nosso relacionamento não terminou naquela semana. Nosso relacionamento já tinha terminado, você só não teve coragem de dizer que não queria mais”, concluiu no reencontro.

Depois do episódio, as participantes do reality show demonstraram apoio a arquiteta, assim como os apresentadores Camila Queiroz e Kleber Toledo.

A CNN procurou Leandro Marçal para comentar sobre o assunto e aguarda o retorno.

Veja a publicação