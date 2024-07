CAS anula painel do processo de Gabigol, mas libera atacante do Flamengo para atuar

Nos últimos três dias, após pedido da defesa do atacante, o tribunal decidiu liberar o atleta para continuar em atividade. A alegação é a de que o jogador não poderia ter sua carreira prejudicada por uma questão técnica do julgamento. O CAS oficializou nesta sexta a anulação parcial do processo, mantendo o efeito suspensivo do atleta, mas alterando o painel de árbitros.

Punido no Brasil em março pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD), Gabigol decidiu recorrer ao CAS. Na corte suíça, o painel julgador é composto por três árbitros: um indicado pela defesa do atleta, um pelo CAS e teoricamente um pela União.

No entanto, o governo brasileiro pediu a anulação do processo com o argumento de que não foi devidamente notificado e, por isso, não instituiu um árbitro para o julgamento. Assim, no momento do efeito suspensivo, em 30 de abril, e até esta sexta havia dois representantes do CAS e um do jogador. Com a anulação, os dois árbitros indicados pelo tribunal, Dolf Segaar e James Drake, renunciaram.

A União terá até o próximo dia 29 para indicar um representante para o novo painel. O CAS também vai nomear um novo árbitro. Esses dois, assim como o indicado por Gabigol, vão decidir sobre a manutenção do efeito suspensivo e posteriormente vão julgar o caso, o que deve ocorrer até outubro.

O governo brasileiro é parte do caso porque o exame antidoping surpresa que causou o processo foi realizado pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), órgão vinculado ao Ministério do Esporte, assim como o Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD), que suspendeu o atleta.

Nesse cenário, Gabigol está livre para continuar treinando no Ninho do Urubu e jogando pelo Flamengo enquanto aguarda o julgamento no CAS. O atacante, inclusive, será relacionado na viagem desta sexta para Brasília, onde o Rubro-Negro enfrenta o Criciúma no sábado, às 16h, pela 18ª rodada do Brasileirão.

Entenda o caso