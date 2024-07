Carreta não consegue subir ladeira e quase atinge casa em Cruzeiro do Sul

Uma carreta bitrem carregada com 33 metros de brita não conseguiu subir a ladeira da Avenida Lauro Muller, uma das mais íngremes de Cruzeiro do Sul. O veículo travou, desceu a ladeira e quase foi parar em cima do muro de uma casa que fica na esquina. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (22).

Por sorte, no momento da descida não havia nenhum veículo atrás e não houve vítimas no acidente, sendo registrado apenas dano material.

O condutor do veículo contou ao ac24horas que no topo da ladeira a carreta “morreu” e começou a descer. Ele conseguiu manobrar para que o veículo não desgovernasse e uma das partes da carreta dobrou.

Acidentes do final de semana

Neste final de semana, em Cruzeiro do Sul, a Polícia Militar registrou três acidentes sem mortes. Quatro pessoas foram flagradas dirigindo sob efeito de álcool e três sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

VEJA O VÍDEO: