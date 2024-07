Caminhonete Roubada é recuperada pela Polícia Militar

Uma caminhonete VW/Amarok de cor branca foi recuperada pela Polícia Militar na manhã deste domingo, 28. A operação de recuperação ocorreu no ramal Bom Jesus, no bairro Vila Acre.

Uma guarnição do 2° Batalhão foi acionada pelo Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) para averiguar um veículo com restrição de roubo/furto. Ao chegarem ao local indicado, os policiais constataram a presença do veículo, que havia sido abandonado.

Para facilitar a remoção da caminhonete, os policiais fizeram contato com o proprietário do veículo, solicitando que ele levasse a chave reserva. A caminhonete foi então removida por um guincho e entregue na delegacia da segunda regional.

A Polícia Militar segue trabalhando ativamente no combate ao roubo e furto de veículos, garantindo maior segurança à população.