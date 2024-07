Cama anti-sexo, furtos e drones: as polêmicas e confusões na Olimpíada de Paris

Como todo grande evento, a Olimpíada de Paris 2024 não conseguiu escapar ilesa a polêmicas e confusões, as quais, inclusive, começaram a pipocar antes até da cerimônia de abertura na tarde desta sexta-feira (26).

Teve ginasta excluída por fumar e beber, problemas com transporte sem ar condicionado e mala, furtos, prisões, vaias a hino, críticas a uniformes e muito mais! Confira um resumo a seguir.

Veja todas as polêmicas e confusões na Olimpíada

Ciclista belga detona percurso da Olimpíada de Paris: “Estradas de m****”

O ciclista belga Remco Evenepoel reclamou do trajeto da prova do contrarrelógio: “Estradas de m****. Comparado com a última etapa do Tour (disputada entre Mônaco e Nice) , é completamente diferente. Infelizmente, a estrada está bastante danificada durante os primeiros e últimos cinco quilómetros”.

Zico, lenda do Flamengo, tem prejuízo milionário em Paris

Zico foi furtado na França e teve um prejuízo estimado de 500 mil euros, pouco mais de R$ 3 milhões na cotação atual. “Como amplamente noticiado pela imprensa, tive um infortúnio no início da minha jornada como embaixador do Time Brasil“, declarou a lenda do Flamengo.

COB se posiciona após “polêmica” envolvendo drone na Vila Olímpica

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) desmentiu a informação de uma rádio francesa que três brasileiros foram detidos por um uso de drone na Vila Olímpica. Segundo o COB, o chefe de comunicação da entidade apenas foi abordado por um policial à paisana.

Brasileiras passam sufoco em ônibus sem ar condicionado

A mesa-tenista Bruna Takahashi e as tenistas Beatriz Haddad Maia e Luisa Stefani passaram sufoco em ônibus sem ar condicionado.

TV revela valor total dos itens roubados de jogador da Argentina

A imprensa francesa informou que os pertences roubados de Thiago Almada, na véspera da partida de estreia da Argentina no torneio de futebol masculino, foram estimados, inicialmente, em 50 mil euros, cerca de R$ 306 mil.

Funcionário do Canadá recebe pena de prisão por espiar treino com drone

Uma funcionária da Seleção Canadense de Futebol Feminino foi condenada a oito meses de prisão com pena suspensa depois de pilotar um drone para filmar o treino a portas fechadas da Nova Zelândia, na segunda-feira (22).

Argentina perde para o Marrocos em jogo marcado por confusão, desorganização e vaias a hino

A Argentina estreou com uma derrota por 2 a 1 diante do Marrocos, na quarta-feira (24), em Saint-Étienne, no primeiro jogo das duas seleções pelo futebol masculino. O jogo foi marcado por confusão e desorganização. A partida ficou marcada ainda pelas vaias ao hino argentino.

França prende russo suspeito de planejar “desestabilizar” a Olimpíada

A polícia francesa prendeu um russo suspeito de planejar desestabilizar a Olimpíada, informou a promotoria de Paris na quarta-feira (24). O homem foi colocado em prisão preventiva e pode pegar até 30 anos de prisão, informou o comunicado.

Uniformes do Brasil são alvo de críticas

A ex-jogadora de vôlei Márcia Fu não ficou nada satisfeita com os uniformes do escolhidos pelo Comitê Olímpico Brasiliero (COB) para o Time Brasil usar na Cerimônia de Abertura e Encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O presidente do COB, Paulo Wanderley, rebateu dizendo que “não é Paris Fashion Week, é Olimpíada”.

Mala perdida de Bia Haddad Beatriz Haddad Maia desabafou após ter as malas perdidas pela companhia aérea. Depois, o item chegou à tenista brasileira a tempo da estreia.

Tricampeã olímpica desiste de Paris 2024 após virar alvo de investigação A britânica Charlotte Dujardin, três vezes campeã olímpica no adestramento, anunciou de forma surpreendente que desistiu da Olimpíada de Paris 2024 após ter um vídeo vazado no qual aparece maltratando um cavalo.

COB informa que Rayssa Leal terá acompanhante na Vila Olímpica O COB (Comitê Olímpico do Brasil) informou, nesta terça-feira (23), que Rayssa Leal será acompanhada por uma colaboradora da entidade durante a permanência da atleta na Vila Olímpica de Paris 2024.

Ginasta japonesa é excluída da Olimpíada após beber álcool e fumar em idade ilegal Shoko Miyata, capitã da Seleção Feminina de Ginástica Artística do Japão, foi excluída da Olimpíada de Paris após quebrar o código de conduta da equipe por beber álcool e fumar, comunicou a Associação Japonesa de Ginástica (JGA).

Atleta faz “teste” em cama anti-sexo e viraliza O nadador americano Tom Daley viralizou nas redes sociais ao postar um vídeo testando as camas “anti-sexo”, feitas de papelão. O apelido surgiu devido à fragilidade do material e aos boatos de relações entre atletas durante os Jogos Olímpicos.