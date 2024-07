Brasil desfila com 50 atletas pelo Rio Sena na abertura da Olimpíada de Paris

A delegação do Brasil mostrou bastante animação ao desfilar nas águas do Rio Sena, na Cerimôna de Abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, nesta sexta-feira (26).

Esta é a primeira vez na história das Olimpíadas que o evento não acontece dentro de um estádio. O barco do Brasil, chamado Bel Ami, foi o 29º a passar pelo tradicional canal parisiense.

A participação do Brasil na Cerimônia de Abertura contou com 50 atletas. O canoísta Isaquias Queiroz e a atleta da seleção feminina de rugby de sete Raquel Kochhann foram os porta-bandeiras responsáveis por conduzir a bandeira do país.

A entrada dos países no evento que inaugura a Olimpíada é feita por ordem alfabética, mas a Grécia quebra o protocolo por ter sido a sede dos primeiros Jogos Olímpicos da história moderna, em 1896.

Seguindo a tradição olímpica, quem fecha o desfile são os anfitriões — ou seja, a França. Veja aqui a ordem completa do desfile.

As delegações dos países percorreram o rio em barcos. Foram quase 100 embarcações com cerca de 10.500 atletas. As maiores delegações possuem barcos próprios, como é o caso do Time Brasil, enquanto as menores compartilharam os veículos.

O Time Brasil conta com 277 atletas em Paris, mas nem todos compareceram à Cerimônia. Os surfistas, por exemplo, estão em Taití, do outro lado do planeta, para a disputa do esporte.