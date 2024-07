Brasil começa sábado com conquistas na natação e luta heroica na esgrima

Um dia depois de uma abertura histórica dos Jogos Olímpicos de Paris, a chuva que marcou a cerimônia inaugural prosseguiu durante a madrugada. Por causa disso, as provas previstas para a competição de Skate, que teriam a participação do trio formado por Giovanni Vianna, Kelvin Hoefler (prata em Tóquio) e Felipe Gustavo, representantes brasileiros na modalidade, foram adiadas e devem acontecer na segunda-feira, pela manhã.

Natação

A boa notícia do começo deste sábado para o Brasil veio da natação com o Guilherme Costa, o “Cachorrão”, se classificando para a final dos 400 metros Livres; e Maria Fernanda Costa, também classificada para a final na mesma prova feminina.

Judô

O Judô Brasileiro estreou com duas lutas, uma no feminino, categoria até 48 kg, com Natasha Ferreira. E outra, no masculino, com Michel Augusto, 19 anos, 25­ no ranking mundial. Natasha encarou um combate muito difícil contra a japonesa Natsumi Tsunoda campeã mundial da categoria e foi desclassificada já na sua primeira participação nos Jogos Olímpicos.

Michel Augusto venceu a primeira luta contra o costariquenho Sebastian Sanches, mas perdeu para o japonês Ryuju Nagayama, 28 anos, o sexto colocado no ranking mundial. Michel também encerrou sua participação nos Jogos de Paris.

Hipismo e Remo

A madrugada também teve provas de hipismo, em Verasalhes, com Carlos Parro representando o Brasil na prova de adestramento. No Remo feminino, categoria Skife, a carioca Beatriz Tavarez conseguiu a terceira colocação na primeira bateria disputada e avança na disputa. Lucas Verthein, também do skife, se classificou para a próxima fase, em terceiro lugar na bateria em que disputou.

Ginástica artística

Arthur Nori e Diogo Soares, nossos representantes da ginástica artística masculina fizeram as suas primeiras participações na manhã deste sábado.

Esgrima

O destaque na esgrima veio da representante brasileira na competição. Nathalie Moellhausen, italiana naturalizada brasileira, primeira do ranking nas Américas e número 8 do mundo, disputa sua terceira edição – e provavelmente, a última, dos jogos pela espada individual.

Ela enfrentou a atleta sensação na categoria, a canadense Rueien Xiao. Foi uma luta dramática para a brasileira que enfrenta um grave problema de saúde e esteve ameaçada, inclusive, de não participar dos jogos olímpicos. Nathalie fez uma apresentação heroica. Passou mal, teve o combate interrompido, mas reuniu forças e voltou à luta. Perdeu e foi desclassificada. Mas já é, de longe, dona do primeiro registro da imagem que melhor traduz a força e a determinação do esporte nos Jogos Olímpicos.