Brasil vence Quênia e larga com tranquilidade na busca por medalha no vôlei feminino

A Seleção Brasileira venceu Quênia na estreia do vôlei feminino na Olimpíada de Paris. 3 sets a 0, com parciais de 25/14, 25/13 e 25/12.

O Brasil assumiu a primeira colocação do Grupo B, já as quenianas, ficaram na quarta colocação após a derrota. Os dois primeiros de cada chave e os dois melhores terceiros colocados no geral se classificam para a próxima fase. Cada grupo conta com quatro seleções.

O time de José Roberto Guimarães volta à quadra na quinta-feira, às 8h (de Brasília), diante do Japão. O Quênia encara a Polônia na quarta-feira, às 16h.