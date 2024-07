Bombeiros encontram corpo de homem desaparecido no Rio Juruá

O Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul encontrou na tarde desta terça-feira, 23, no Rio Juruá, o corpo de um homem identificado por Antônio, de 47 anos, nas proximidades da Comunidade União, no município de Guajará,Estado do Amazonas.

Ele havia desaparecido no domingo, dia 21 de julho, enquanto pescava com amigos. O cadáver foi achado já em avançado de decomposição, sendo possível a identificação a partir da arcada óssea.

Este é o terceiro corpo de vítima de afogamento encontrado pelo Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul este ano no Rio Juruá. Este ano a equipe já fez 14 mergulhos.