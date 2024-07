Corpo de Bombeiros do Acre controlam incêndio na Via Verde

O Corpo de Bombeiros controlou o incêndio de grandes proporções que aconteceu na tarde desta quinta-feira, 25, numa área de terra às margens da Via Verde, na região do Via Verde Shopping, em Rio Branco.

De acordo com relatos de testemunhas, o fogo teve início por volta das 11h30 nas proximidades do bairro Bonsucesso, mas ficou fora de controle e começou a ameaçar residências e indústrias na região. Às 13h03, uma guarnição do Corpo de Bombeiros chegou ao local, avaliou a situação, pediu reforço e deu início ao combate às chamas.

Ao todo, 5 equipes dividiram-se em frentes de trabalho para controlar as chamas, atendendo prioritariamente locais onde o fogo ameaçava chegar a casas, indústrias e um motel. Um trator e um caminhão-pipa, com civis, ajudaram a apagar uma parte do incêndio que ameaçava uma casa à beira da Via Verde.

Não há relatos de vítimas, nem de construções afetadas pelo fogo.