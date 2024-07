Bocalom oficializa candidatura à reeleição hoje no Sesc Bosque

O Partido Liberal (PL-AC), Progressistas (PP-AC), União Brasil (UNIÃO-AC), Solidariedade, Federação PSDB/Cidadania e Podemos realizam nesta segunda-feira, 22, a partir das 17h, a convenção partidária para oficializar a candidatura de Tião Bocalom (PL-AC) a prefeito e Alysson Bestene (PP-AC) a vice-prefeito. O evento, que também apresentará as chapas de vereadores das agremiações, acontecerá no Sesc Bosque, em Rio Branco.

Por meio das redes sociais, o pré-candidato a prefeito Tião Bocalom convidou toda a população rio-branquense a participar do evento. “Está chegando o grande dia, meus amigos! Dia 22, às 17h, será o momento de uma grande festa da democracia, onde aqueles que compactuam com os princípios cristãos e os valores da família estarão reunidos para celebrar a nossa convenção partidária, que marcará a nossa candidatura para a prefeitura de Rio Branco. Você é nosso convidado”, declarou o gestor.

O evento acontecerá no Ginásio do Sesc, localizado no bairro Bosque, e contará com a presença de grandes lideranças de todos os partidos envolvidos.