Tião Bocalom anuncia o retorno da Vaca Mecânica em Rio Branco

Creches, escolas públicas, Centros de Referência Especializado em Assistência Social e outros serviços públicos devem receber, até o início de 2025, leite de soja produzido pela Prefeitura de Rio Branco através da Secretaria de Agricultura do Município, em uma indústria que será montada na Central de Abastecimento de Rio Branco nos próximos meses. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (3) pelo prefeito Tião Bocalom.

De acordo com a prefeitura de Rio Branco, a ordem de serviço para a construção da indústria prevê, além do espaço físico, a instalação de maquinário e mão de obra, ao custo de R$ 1.512.763,47 oriundos de recurso próprio.

Ao ac24horas, o secretário de Agricultura da capital, Eracides Caetano, disse que a previsão é que da assinatura da ordem de serviço a entrega da indústria, passem 5 meses. “Eles vão entregar tudo pronto e após essa entrega, uma equipe nossa vai receber o treinamento para fazer a produção”, explicou Caetano.

Bocalom ressaltou que a produção estimada da indústria é de até mil litros de leite de soja por hora, que não serão vendidos, mas abastecerão locais de atendimento ao público como escolas, centros de referência e outros. “É o retorno da vaca mecânica sem dúvida nenhuma, muita gente tem problema com intolerância à lactose, então essa indústria é uma coisa que tem um valor muito grande. Muitas crianças não podem beber leite de vaca e o leite de soja é uma grande saída”, disse o prefeito.

A “vaca mecânica” é fruto de um projeto antigo de Tião Bocalom para Rio Branco anunciado nas eleições de 2012, quando ele saiu derrotado de um confronto com o então petista Marcus Alexandre, o mesmo adversário com quem deve disputar as eleições este ano.

Foi em 2012 que a equipe de Marcus Alexandre criou a alcunha de “vaca mecânica” para o projeto de criar leite a partir de soja. “Se é assim, o Bocalom deveria botar logo essa vaca mecânica para dar leite em pó aqui em Rio Branco, porque aí era só pegar o leite em pó e dissolver na água mineral da torneira”, dizia a propaganda política anunciada pelo jornalista e humorista Antônio Klemer.