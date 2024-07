Biblioterapia: como os livros podem fazer bem à saúde mental?

A biblioterapia é uma prática terapêutica que usa a leitura como ferramenta de apoio emocional e psicológico que vem ganhando espaço como abordagem complementar a outros tratamentos convencionais para a saúde mental.

A prática envolve a leitura de textos ou livros com o objetivo de promover o autoconhecimento, a empatia e também aliviar o estresse. Embora ela não substitua a terapia tradicional ou a medicação, pode trazer benefícios significativos para o bem-estar mental e emocional das pessoas, dizem especialistas.

“A biblioterapia é indicada em todas as situações, não apenas para amenizar sofrimentos, como também para ampliar repertórios, melhorar a comunicação, fomentar criação de vínculos, nutrir pensamento crítico, aliviar a tensão do cotidiano e restaurar o encantamento”, explica Cristiana Seixas, psicóloga e biblioterapeuta.

Em uma sessão de biblioterapia, a pessoa, junto com um psicólogo, bibliotecário ou profissional habilitado na técnica, seleciona livros e materiais de leitura específicos, de acordo com seus objetivos e necessidades. O acervo é eclético: literatura brasileira, estrangeira, poesia, contos, crônicas, literatura infantil e juvenil ou trechos de romances.

“A maioria das pessoas que trabalham com a biblioterapia optam por indicar e utilizar em seus encontros as obras literárias, pois acreditamos que elas carregam uma linguagem simbólica, metafórica que nos leva para outros mundos, fazendo com que o material lido ou escutado conecte com nosso interior e nos leve para a narrativa. A seleção deve ser criteriosa, apresentando obras que ampliem nossas percepções de mundo, que permitam a identificação e a ampliação de diálogo”, diz a biblioterapeuta Katty Anne de Souza Nunes.

A técnica pode ser trabalhada individualmente ou em grupo. Além dos consultórios, ela pode ser aplicada em diversos espaços como escolas, bibliotecas, hospitais, condomínios, residências, casas de detenção e asilos, por exemplo.

A biblioterapia não se resume apenas à leitura passiva. Técnicas específicas são empregadas para melhorar os seus benefícios terapêuticos. Os tipos mais trabalhados são:

Reflexiva: nela trabalha-se para que a pessoa reflita de maneira profunda sobre o texto, conectando-a com suas próprias experiências

Dialogada: envolve discussões sobre o texto lido para explorar sentimentos e insights gerados pela leitura

Escrita terapêutica: nela a leitura é complementada com exercícios de escrita, onde os pacientes podem expressar suas emoções e pensamentos

Muitas bibliotecas públicas e centros comunitários têm programas de biblioterapia, além de terapeutas especializados que atendem em consultórios privados. Faculdades e escolas também estão incorporando a prática em seus serviços de apoio estudantil.

Para quem deseja explorar a biblioterapia por conta própria, existem grupos de leitura online e plataformas digitais que oferecem listas de livros recomendados e orientações sobre como praticar a leitura terapêutica.

Biblioterapia é recurso coadjuvante

O psicanalista e psicólogo Cleidinaldo Passos enfatiza que a biblioterapia tem seus benefícios e pode ser considerada como recurso coadjuvante, no tratamento de alguns pacientes, mas não como recurso principal.

Ele ressalta que quando ela é aplicada com o objetivo clínico deve ser feito por um profissional de saúde mental como psicólogo ou psicanalista.

“É preciso que sejam profissionais do campo da saúde mental, com estrutura teórica e técnica desenvolvida para tratar casos de transtornos mentais. Outros campos de saberes podem entrar como recursos terapêuticos, mas não como terapia”, diz.

Livros recomendados

A escolha dos livros na biblioterapia é personalizada, variando conforme as necessidades e preferências do paciente. Alguns títulos frequentemente recomendados pelos especialistas são:

“O Alquimista” de Paulo Coelho: uma narrativa sobre autoconhecimento e realização pessoal;

“Em busca de sentido” de Viktor Frankl: que traz uma reflexão sobre encontrar propósito em meio às adversidades;

“O poder do agora” de Eckhart Tolle: um guia sobre a importância do presente para a saúde mental.

Benefícios para a saúde mental

Veja abaixo os benefícios listados por especialistas.

Autoconhecimento;

Desenvolvimento socioemocional;

Redução do estresse e da ansiedade;

Mudanças comportamental;

Melhora da qualidade de vida.