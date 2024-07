Bebida alcoólica vetada e hambúrguer por R$ 55: quanto custar beber e comer na Olímpiada

Além de dinheiro para passagem, hospedagem e ingressos, o público interessado em acompanhar as disputas dos Jogos Olímpicos de Paris também precisa preparar o bolso para a alimentação dentro dos locais de competição na capital francesa. Um simples cheesburguer, por exemplo, custa 9 euros, aproximadamente R$ 55.

E se o plano for comer tomando uma cerveja com álcool, esqueça, isso só será possível nos camarotes ou áreas VIPs. Para o público geral, a venda está vetada. A cerveja sem álcool é comercializada por 8 euros (cerca de R$ 49). A restrição tem ligação com a lei Evin, que desde 1991 proíbe a comercialização de álcool em locais de competição esportiva em campanha contra o alcoolismo.

Entre as opções não alcóolicas, o refrigerante sai por 5 euros (R$ 30) e a água custa 3,5 euros (R$ 21). Os torcedores também pode consumir batata frita por 5 euros e pipoca por 6 euros (R$ 36).

Agora, se a busca é por algo mais refrescante. Os locais oferecem algumas opções de iogurtes por 6 euros e opções de sorvete de palito, que variam de 3,5 a 6 euros.

É importante lembrar que os preços são tabelados. Todos os locais de competição apresentam as mesmas opções com os mesmos valores. Para pagamento em cartão, a única bandeira aceita é da patrocinadora dos Jogos de Paris.