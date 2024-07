Banco da Amazônia abre concurso público com mais de 400 vagas

O Banco da Amazônia S.A publicou no Diário Oficial da União nesta quarta (31) o edital do concurso que abre 450 vagas na instituição.

Dessas, 50 são para convocação imediata e o restante é o cadastro de reserva. Os salários iniciais vão até R$ 3.942,8 e as inscrições estarão abertas de 2 de agosto a 26/8 com taxa de inscrição a R$ 70.

A Fundação Cesgranrio é a responsável por todo o andamento do concurso, sendo assim, as informações relacionadas a ele estão disponíveis em seu site oficial. O prazo de validade do certame será de um ano, a ser contado a partir da homologação do resultado.

Acesse o edital e saiba todos os detalhes desse concurso:

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-1-de-30-de-julho-de-2024-575284019