Aviões da Latam e Gol colidem no pátio do aeroporto de Congonhas, na Zona Sul de SP

A Latam informou, também por meio de nota, que a aeronave do voo LA3935, que havia acabado de chegar do Rio de Janeiro, colidiu em solo com a aeronave da Gol às 17h04 enquanto taxiava no aeroporto de destino.

“Todos os passageiros e a tripulação foram desembarcados normalmente e em total segurança. A companhia esclarece que a aeronave foi recolhida para manutenção e que está apurando a ocorrência”.



Ainda conforme a Latam, como consequência do incidente, dois voos, o LA3064 (São Paulo/Congonhas-Curitiba) e LA3069 (Curitiba-São Paulo/Congonhas), precisaram ser cancelados.