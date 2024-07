Atlético tem golaço anulado e empata com Juventude na reestreia de Bernard

O Atlético-MG até saiu na frente, mas levou o empate e ficou no 1 a 1 com o Juventude, nesta terça-feira (16), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

De volta ao Galo, Júnior Alonso colocou a equipe mineira na frente. Jean Carlos, ainda no primeiro tempo, deixou tudo igual para o Juventude.

O Atlético-MG teve um golaço de Hulk por cobertura anulado no segundo tempo. O árbitro Alex Gomes Stéfano foi chamado pelo VAR e marcou falta de Alan Franco em Rodrigo Sam no lance.

A partida também marcou a reestreia de Bernard no Atlético-MG. O meio-campista assinou pré-contrato com o clube em fevereiro, e o vínculo entrou em vigência nesta janela de transferências. Titular, o camisa 20 se movimentou bastante e armou diversas jogadas da equipe.

O Atlético-MG chegou aos 22 pontos e ocupa o 10° lugar na tabela do Brasileirão, mas ainda pode perder uma posição para o Vasco, que joga nesta quarta-feira (17), contra o Atlético-GO. O Juventude foi a 20 e está no 12° posto na classificação.

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo (21). O Atlético-MG recebe o Vasco, às 16h (de Brasília). Mais tarde, às 18h30, o Juventude enfrenta o São Paulo, na capital do país, após vender o seu mando. Os dois jogos são válidos pela 18ª rodada do Brasileirão.

Como foi o jogo

O Atlético-MG dominou grande parte do primeiro tempo e deu trabalho para o bandeirinha. O Juventude até começou o jogo melhor e dando certo calor na defesa atleticana, mas o cenário mudou depois dos 15 minutos. O quarteto formado por Bernard, Gustavo Scarpa, Hulk e Paulinho virou protagonista do duelo, porém quem abriu o placar para o time mineiro foi Júnior Alonso, em lance misto de chute e cruzamento. Após sair na frente, o Galo passou a dar trabalho para o auxiliar Fabrício Vilarinho. Ele entrou em ação para anular um gol de Paulinho e também paralisar lances onde o atacante e Scarpa acertaram a trave, todos por impedimento.

O Juventude cresceu e empatou no final da primeira etapa. Quando o jogo parecia caminhar para o intervalo com o 1 a 0 a favor do Atlético-MG, veio o golpe dos gaúchos. Aproveitando a marcação em linha alta do Galo, Gabriel Taliari achou Jean Carlos livre para deixar tudo igual. Antes do intervalo, o Ju ainda teve alguns lances próximos à área do adversário para virar o duelo, mas errou no último passe, levando o 1 a 1 para os vestiários.

O Atlético-MG foi melhor no segundo tempo e teve um golaço de Hulk anulado. O Galo se fez mais presente no campo de ataque durante a etapa final. A equipe até voltou a ficar à frente no placar com um gol de Hulk por cobertura, mas o VAR recomendou revisão, e o árbitro anulou o lance por falta de Alan Franco. Milito até lançou a equipe mais ainda ao ataque, abrindo mão de Júnior Alonso e Alan Franco para colocar Alan Kardec e Vargas. Por sua vez, o Juventude se manteve firme no campo de defesa e tentou apostar nos contra-ataques, também sem sucesso.

Lances importantes e gols

Defesa segura. A primeira chegada de perigo foi do Juventude. Jean Carlos cobrou falta com veneno da entrada da área, mas Matheus Mendes mostrou velocidade e caiu no canto esquerdo para segurar.

Galo assusta. Bernard recebeu pela esquerda e virou o jogo para Gustavo Scarpa. O meio-campista dominou, levou para a perna esquerda e bateu buscando o canto direito de Mateus Claus, que espalmou.

Júnior Alonso abre o placar em reestreia. Aos 17 minutos, o camisa 8 recebeu pelo lado esquerdo como se fosse um lateral e, mesmo da linha de fundo, mandou a bola na direção do gol. Mateus Claus tentou voltar para fechar o canto direito, até tocou na bola, mas acabou apenas completando para o fundo das redes.

Não valeu! O Galo até ampliou o placar ainda no primeiro tempo. Guilherme Arana recebeu pela esquerda e cruzou na cabeça de Paulinho. O atacante só teve o trabalho para completar para as redes. Em campo, o auxiliar marcou o impedimento, posteriormente validado pelo VAR.

Jean Carlos deixa tudo igual. Aos 42 minutos, Gabriel Taliari recebeu pelo lado esquerdo e encontrou belo passe para Jean Carlos nas costas da defesa atleticana. O meio-campista teve tempo para pensar, olhou para Matheus Mendes e soltou o pé. A bola bateu no travessão e entrou.

Atlético leva perigo. O Atlético-MG começou o segundo tempo assustando. Arana recebeu de Paulinho pela esquerda e cruzou rasteiro para o meio. Hulk chegou finalizando de primeira, mas pegou muito embaixo da bola.

Golaço anulado. Hulk colocou o Galo de novo na frente aos 17 minutos, mas o lance foi anulado. O camisa 7 aproveitou saída errada do goleiro Mateus Claus e tocou por cobertura. Chamado pelo VAR, o árbitro Alex Gomes Stéfano anulou o gol por interpretar que Alan Franco cometeu falta em Rodrigo Sam no lançamento que originou a saída errada do goleiro.

Salva em cima da linha. Nos acréscimos, Alan Kardec ajeitou cruzamento de cabeça para Eduardo Vargas. O chileno dominou, limpou a marcação e finalizou. A bola passou por Mateus Claus, mas Gabriel Inocêncio apareceu para salvar praticamente em cima da linha.

Claus salva. Após cobrança de escanteio, Bruno Fuchs apareceu na segunda trave e completou de cabeça para o gol. Mateus Claus fechou bem o ângulo e mandou para fora.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 1 X 1 ATLÉTICO-MG

Data e horário: 16 de julho de 2024, às 19h (de Brasília)

Competição: 17ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Árbitro: Alex Gomes Stéfano (RJ)

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (GO) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Gols: Júnior Alonso (17’/1°T), Jean Carlos (42’/1°T)

Cartões amarelos: Jean Carlos, Abner (JUV), Guilherme Arana (ATL)

JUVENTUDE: Mateus Claus; Gabriel Inocêncio, Rodrigo Sam, Abner e Alan Ruschel; Caíque, Jadson (Luís Oyama) e Jean Carlos (Mandaca); Lucas Barbosa (Ewerthon), Erick Farias (David) e Gabriel Taliari (Ronie Carrillo). Técnico: Róger Machado

ATLÉTICO-MG: Matheus Mendes; Saravia, Bruno Fuchs, Júnior Alonso (Alan Kardec) e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco (Eduardo Vargas), Bernard (Palácios) e Gustavo Scarpa; Hulk e Paulinho. Técnico: Gabriel Milito