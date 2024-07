Associação Casa de Pescador realiza seu 2º Encontro Cultural em Rio Branco

Nesta semana, nos próximos dias 12 e 13 de julho, sexta-feira e sábado, a Associação Cultural e Desportiva Casa de Pescador realizará mais uma edição de seu evento cultural anual, na escola estadual Maria Chalub Leite.

O 2º Encontro Cultural Casa de Pescador – Capoeira na Amazônia inclui formação e difusão cultural, tendo como carro chefe a Capoeira, a partir da experiência de Mestre Matraca, um dos fundadores e atual presidente da Associação.

Como mestre de 4º grau do Grupo Cordão de Ouro e atual conselheiro representante deste grupo no Acre, Mestre Matraca tem mais de 20 anos de sólida atuação local. Unindo essa longa trajetória com a prática de outros capoeiristas acreanos e buscando diversificar o leque de produtos culturais oferecidos, nasceu a Casa de Pescador.

O Encontro Capoeira na Amazônia aconteceu pela primeira vez em 2023, com recursos da Fundação Elias Mansour, graduando cerca de 60 alunos da associação, contando com a presença de Mestre Suassuna, fundador do Grupo Cordão de Ouro.

Música, confecção e toque de instrumentos, danças e cânticos afro-brasileiros e muita Capoeira compõem o cardápio cultural que tem circulado em diferentes espaços de Rio Branco.

Para 2024, a segunda edição do encontro, também financiada pela FEM, através da Lei Paulo Gustavo, vem no mesmo sentido, trazendo a formação para crianças e jovens praticantes da Capoeira, bem como o show musical Casa de Pescador, que é uma marca da associação.

“Estamos muito felizes em anunciar o nosso segundo encontro. A Associação Casa de Pescador é a realização de um sonho, a concretização e profissionalização de um trabalho que eu e Professor Curioso realizamos com crianças e jovens no nosso município”, comenta Mestre Matraca.

“Esse momento do “batizado”, onde os alunos recebem nova graduação, é muito importante, incentivando os beneficiados na continuidade dessa prática cultural. Tem sido muito gratificante e o que esperamos é fortalecer cada vez mais nossa atuação e dos capoeiristas iniciantes integrantes da associação”, complementa.

A programação se divide em dois dias, sendo o primeiro reservado ao show, contando com renomados músicos locais, como Saulo Olímpio e Gabis Oliveira. Também será o momento da palestra e da apresentação de toques de berimbau, sob a coordenação de Mestre Matraca. No segundo dia acontecerá a formação dos alunos, com aulão e roda de encerramento.

A equipe Casa de Pescador coordenará as atividades, contando, além de Mestre Matraca, com os Mestres Açaí e Voador, monitores Mário, Iaiá, Castanheira e Dourado, além de amigos e convidados de outros grupos de Capoeira. O evento é aberto a todos que desejarem acompanhar.

Neste ano, além do 2º Encontro Cultural, a Associação Casa de Pescador realizará uma circulação cultural em dez municípios do Acre, através do Edital Rouanet Norte, voltado especificamente para grupos da região Norte do Brasil. O objetivo é ampliar o acesso a este recurso, que historicamente é acessado em maior volume pelas regiões sul e sudeste.

A circulação inclui o show musical, palestra sobre a prática da Capoeira na Amazônia e roda de Capoeira. Em breve, será divulgado o calendário dessa atividade.

“Para nós, da Casa de Pescador, foi uma grata satisfação estar entre os contemplados no estado do Acre no edital Rouanet Norte. É um reconhecimento do nosso trabalho, e mais ainda, a valorização da prática da Capoeira e das culturas afro-brasileiras no Acre, em sua ampla diversidade e singularidade”, finaliza Mestre Voador, membro da Associação Casa de Pescador.