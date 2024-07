Argentina x Colômbia: onde assistir, horário, prováveis escalações

Argentina e Colômbia fazem a grande final da Copa América 2024 neste domingo (14). A bola começa a rolar às 21h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

A seleção albiceleste defende o título e busca o bicampeonato consecutivo que, para o país, não acontece desde a dobradinha 1991-93. Caso vençam mais uma vez, essa será a 16º conquista dos argentinos, que se isolarão na liderança do torneio, acima do Uruguai. Enquanto isso, os colombianos jogam para alcançar sua segunda Copa América e, assim, encerrar um jejum de 23 anos sem ganhar algo.

Para alcançar essa fase da copa, a Argentina venceu o Equador nas quartas após decisão por pênaltis, com direito a cobrança errada de Lionel Messi e muitas emoções no tempo regulamentar, e derrotou o Canadá na semifinal sem sustos.

Do lado da Colômbia, a equipe chegou na final depois de golear o Panamá e vencer, de forma suada, o Uruguai na semifinal, por 1 a 0. A campanha tem como destaque James Rodríguez, que anotou um gol e distribuiu seis assistências.

Onde assistir a Argentina x Colômbia?

A decisão entre Argentina e Colômbia terá transmissão da Globo (TV aberta) e do Sportv (TV fechada).

Palpites para Argentina x Colômbia:

André Donke: Colômbia 1 x 1 Argentina (Argentina campeã)

Leonardo Bertozzi: Argentina 1 x 1 Colômbia (Colômbia campeã)

Mário Marra: Argentina 2 x 2 Colômbia (Argentina campeã)

Escalações de Argentina x Colômbia:

As duas finalistas chegam sem problemas aparentes. Na Argentina, Di María deve ser titular, ainda mais por se tratar de seu último jogo com a camisa da seleção. O atacante do Benfica formará trio com Messi e Julián Álvarez.

Lionel Scaloni deve escalar a equipe com: Dibu Martínez; Montiel, Romero, Otamendi e Acuña; De Paul, Paredes e Lo Celso; Messi, Álvarez e Di María.

Na Colômbia, que defende uma invencibilidade incrível de 28 jogos sem perder, Néstor Lorenzo aposta na grande campanha de James Rodríguez, líder em assistências do torneio.

A escalação da equipe cafetera deve ser: Vargas, Santiago Arias, Davinson Sánchez, Carlos Cuesta e Mojica; Mateus Uribe, Richard Rios, Arias e James Rodríguez; Córdoba e Luís Díaz.

Arbitragem de Argentina x Colômbia:

Árbitro: Raphael Claus (BRA)

Assistentes: Bruno Pires (BRA) e Rodrigo Correa (BRA)

VAR: Rodolpho Toski (BRA)