Após chuvas no final de semana, Rio Acre voltar a baixar na capital acreana

O nível do Rio Acre voltou a baixar na capital acreana. Conforme medição divulgada pela Defesa Civil, nesta manhã de segunda-feira, 8, a cota do manancial é de 1,75m, o que representa 7 centímetros a menos do que o registrado nas últimas 24 horas.

O nível do manancial ganhou um pouco de “fôlego” após a forte chuva registrada no último sábado, 6, que chegou a quase 59mm em Rio Branco, mas voltou a baixar consideravelmente neste início de semana.

A previsão de uma nova frente fria para esta segunda-feira, deve fazer com que o período de estiagem se prolongue, o que deve deixar o nível do Rio Acre ainda mais baixo. Por conta do nível crítica, a prefeitura decretou Situação de Emergência para enfrentar a escassez dos recursos hídricos.