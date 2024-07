Apagão cibernético global paralisa voos e afeta TVs, bancos e outros serviços

As principais companhias aéreas dos EUA ordenaram escalas em terra na sexta-feira (19), alegando problemas de comunicação, enquanto outras operadoras, empresas de mídia, bancos e empresas de telecomunicações em todo o mundo também relataram que falhas no sistema estavam interrompendo suas operações.

American Airlines, Delta Airlines, United Airlines e Allegiant Air suspenderam voos menos de uma hora depois que a Microsoft disse que resolveu a interrupção dos serviços em nuvem que afetou várias operadoras de baixo custo.

Na Austrália, a mídia, os bancos e as empresas de telecomunicações sofreram interrupções. Diversos países da Ásia também foram afetados, assim como da Europa.

Já na Alemanha, uma das maiores instalações de cuidados médicos da Europa, o Centro Médico Universitário Alemão Schleswig-Holstein (UKSH), cancelou todos os procedimentos eletivos nesta sexta-feira, de acordo com um comunicado em seu site.

As falhas estão ligadas a um problema na empresa global de segurança cibernética CrowdStrike.

Não havia informações que sugerissem que a interrupção fosse um incidente de segurança cibernética, disse o escritório da Coordenadora Nacional de Segurança Cibernética da Austrália, Michelle McGuinness, em um post no X. Uma fonte anônima que trabalha com sistemas de segurança do governo do Reino Unido também descartou a possibilidade de um ataque hacker.

As interrupções repercutiram por toda parte, com a Espanha relatando um “incidente” em todos os seus aeroportos, enquanto a Ryanair, a maior companhia aérea da Europa em número de passageiros, alertou os passageiros sobre possíveis interrupções que, segundo ela, afetariam “todas as companhias aéreas que operam na rede” sem especificar a natureza das interrupções.

Não ficou imediatamente claro se todas as interrupções relatadas estavam relacionadas a problemas do CrowdStrike ou se havia outros problemas em jogo.

CrowdStrike tenta normalizar sistemas

Horas depois dos primeiros relatos de instabilidade, o CEO da Crowdstrike, George Kurtz, disse que identificou o problema de TI que causou a interrupção global e que uma correção já foi implantada.

Kurtz disse que a empresa de segurança cibernética está “trabalhando ativamente com os clientes” atingidos pela interrupção e que o problema “não foi um incidente de segurança ou ataque cibernético”.