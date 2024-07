Anuário revela que Acre teve aumento de 44% no índice de suicídios

O Anuário da Segurança Pública, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e divulgado na última semana, mostra que o Acre teve o maior crescimento no país em relação ao número de suicídios em 2023. Os dados revelam que os casos aumentaram de 79 em 2022 para 114 no ano passado, representando um crescimento de 44%.

De acordo com os números, essa porcentagem é maior que a registrada no Maranhão (30%), no Nordeste, e no Amazonas (23%), no Norte. A taxa de suicídios no Acre ficou em 13,7 casos a cada 100 mil habitantes, sendo a terceira maior do país, atrás apenas do Rio Grande do Sul (14,6) e Santa Catarina (13,8). A taxa nacional de suicídios é de 7,9 casos por 100 mil habitantes, abaixo da registrada pelo Acre. O país também registrou uma queda de 1,3% nos índices de suicídios entre 2022 e 2023.

Baseado nos números repassados por secretarias estaduais de Segurança Pública, forças policiais e Ministério Público de todo o país, dois policiais militares cometeram suicídio no Acre. Nenhum caso foi registrado na Polícia Civil. Com isso, a taxa de casos entre policiais a cada 100 mil habitantes ficou em 0,6 no Acre.

Em 2022, pelo menos 920 pessoas tentaram suicídio no Acre. Os dados são do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde, divulgados pelo G1-AC pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre). A média chegou a mais de dois casos por dia. Comparado ao ano anterior, quando 855 pessoas tentaram tirar a própria vida, houve um aumento de 7,6%. Entre 2012 e 2022, foram notificados no Acre 5.223 casos de violência autoprovocada.

Dados de óbitos

O estudo destaca que, em relação aos óbitos, o Acre registrou 646 casos em 10 anos. Entre janeiro e julho de 2023, 168 pessoas foram internadas em leitos de saúde mental do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) após tentativas de suicídio.