Aniversário de Rodrigues Alves tem carnaval fora de época neste sábado (27)

A programação de 32 anos de aniversário do município de Rodrigues Alves terá neste sábado, 27, carnaval fora de época na praça João Guilherme, a partir das 21 horas. As apresentações serão do grupo Rosa do Pagode, Banda Forró Delírios, cantor Teo Lins e Banda Boca Mel e cantora Sandra Melo, de Rio Branco.

Durante o dia, o prefeito Jailson Amorim inaugura o sistema de abastecimento de água da Comunidade Praia da Amizade.

Neste domingo, 28, às 10h haverá a inauguração da fábrica de gelo Evanildo Almeida. Às 11h, será a vez da semifinal da corrida de Motocross na via de acesso à balsa, às 17h30, desfiles das escolas estaduais e municipais na avenida presidente Vargas. A partir das 22h horas na Praça Antônio Guilherme, show de encerramento com o grupo de Dança Baila Hits, bandas Companhia do Forró, Forró Delírios e banda Boca Mel e cantora Sandra Melo.

A programação de 32 anos de aniversário de Rodrigues Alves teve início na terça-feira, 23 e este ano não foi realizada junto com o Festival da Banana, que acontecerá em setembro.