Altas temperaturas fazem consumo de energia elétrica no Brasil subir 8% em maio, diz CCEE

O consumo de energia elétrica no Brasil aumentou 8% em maio em relação a igual mês de 2023, para 70.207 megawatts médios, com impulso das altas temperaturas no país apesar de uma perda relevante de consumo registrada no Rio Grande do Sul devido ao desastre climático, segundo dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

A demanda por energia cresceu principalmente no mercado regulado, atendido pelas distribuidoras, com avanço de 12,3% na comparação anual. As altas temperaturas tendem a ter mais influência sobre o consumo nesse segmento, em função do maior acionamento de equipamentos como ar condicionado em residências, por exemplo.

Já no ambiente de contratação livre, no qual as grandes indústrias e empresas consomem energia, houve aumento de 1,8% do consumo em maio frente a igual período de 2023.

Os dados da CCEE mostram ainda que houve uma queda de 2,6% do consumo de energia no Rio Grande do Sul, que sofreu com graves enchentes no início de maio, em evento que destruiu casas, danificou infraestruturas e deixou milhões de pessoas desabrigadas.

Na maioria dos Estados, porém, o consumo avançou em maio, diferentemente do que costuma ocorrer nessa época do ano, quando já se registram frentes frias, pontuou a CCEE. Os destaque de consumo no mês foram Mato Grosso do Sul (13,3%), Paraná (10,7%), São Paulo (10,3%) e Amazonas (8,9%).

Do lado da geração, as hidrelétricas produziram 2,2% mais energia no comparativo anual, enquanto a geração das eólicas aumentou 26%, e das usinas solares, 50%.