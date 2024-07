Aleac realiza sessão em homenagem ao Dia Nacional do Bombeiro Militar

Na manhã desta quinta-feira, 4 de julho, a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) realizou uma sessão solene em homenagem ao Dia Nacional do Bombeiro Militar, comemorado anualmente em 2 de julho. A solenidade, proposta pelo deputado Gene Diniz (Republicanos), também comemorou os 50 anos da corporação e teve como objetivo reconhecer e enaltecer o trabalho essencial realizado pelos bombeiros no Estado.

O evento contou com a presença de diversas autoridades, membros do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, familiares dos homenageados e convidados. Durante a solenidade, foram destacadas as ações corajosas e o comprometimento dos bombeiros na proteção da população e do patrimônio.

Após a execução dos Hinos Nacional e Acreano, o cerimonial da Aleac relembrou a data 30 de abril de 1992, ano em que ocorreu um dos maiores incêndios da história do Acre que devastou o prédio do parlamento acreano.

Foi rememorado que os “soldados Batista e cabo Almeida, heroicamente, escalavam as paredes para salvar as pessoas que estavam na parte de dentro e no terraço”. Graças à atuação deles, “não houve nenhuma vítima fatal”, ressaltou o cerimonial. Ainda na época, o coronel Batista, então soldado, foi homenageado com a medalha oficial Ordem da Estrela do Acre pelo ato de bravura ao salvar três pessoas, reconhecimento entregue pelo governador Romildo Magalhães.

Em seguida, o deputado Gene Diniz fez um discurso ressaltando a importância dos bombeiros para a sociedade acreana. Ele frisou que os bombeiros são verdadeiros heróis, que arriscam suas vidas diariamente para salvar outras.

“É um privilégio estar diante de vocês e expressar minha profunda gratidão por todo o trabalho árduo e dedicação que cada um de vocês demonstra diariamente. Ao longo dos anos, o Corpo de Bombeiros Militar do Acre tem sido um exemplo de coragem, altruísmo e profissionalismo. Cada um de vocês merece o nosso respeito e gratidão por sua coragem, força e comprometimento. Parabéns por mais um aniversário”, disse.

Em sua fala, a capitã Fragoso, comandante operacional de Rio Branco, destacou o papel fundamental da corporação ao longo das décadas. “Estamos reunidos para celebrar não apenas a nossa jornada, mas também a daqueles que pavimentaram nosso caminho”, disse ela, enfatizando a importância dos veteranos que contribuíram para a instituição.

Fragoso, que ingressou na corporação em 2007 como uma das primeiras mulheres, lembrou dos desafios enfrentados e superados. “Como bombeira militar pioneira, aprendi que ser bombeira não é apenas uma carreira, mas uma missão de vida, repleta de desafios e de uma nobreza incomparável”, afirmou.

Ela também destacou a importância de desafiar estereótipos de gênero e servir de inspiração para futuras gerações. “Desafiamos esses estereótipos, quebramos barreiras e seremos inspiração para futuras gerações, para que possam acreditar que não há limite para o que uma mulher pode alcançar”, concluiu a capitã.

Já CEL Miranda, Corregedor do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, destacou o progresso e a evolução da corporação, expressando sua satisfação pelo momento histórico. “Fico muito feliz de estar nesse momento, de completar os 50 anos na nossa corporação. É um momento em que a gente está em pleno crescimento, em pleno desenvolvimento, e nós temos muito ainda a avançar”, afirmou.

Ele ressaltou ainda a importância das novas gerações que estão acumulando experiências para o futuro. “Vocês estão aprendendo, somando experiências, para que quando chegar o momento de vocês conduzirem essa corporação, eu acredito que vocês vão desenvolver a nossa corporação mais ainda”, disse Miranda, agradecendo ao deputado Gene Diniz pela realização da solenidade e parabenizando todos os membros do Corpo de Bombeiros: “Parabéns a todos nós, parabéns ao Corpo de Bombeiros”.

Coronel Gaia, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, ressaltou a importância da corporação na segurança pública, destacando a alta capacitação dos bombeiros acreanos. “O Corpo de bombeiros na segurança pública é fundamental. E posso dizer com conhecimento de causa mesmo, nós temos um corpo de bombeiros extremamente capacitado, são muito bons”, afirmou. O secretário enfatizou ainda o reconhecimento nacional e internacional do Corpo de Bombeiros do Acre, mencionando suas participações em missões de paz da ONU no Haiti e Moçambique. “A primeira missão no Haiti, quem comandou foi um bombeiro oficial do Corpo de Bombeiros do Estado do Acre, e isso nos orgulha muito. Saber que nós temos um Corpo de Bombeiros que representa e representa muito bem o Estado, tanto nacionalmente quanto internacionalmente”, concluiu Gaia.

O Coronel Charles, Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, destacou a dedicação e a abrangência das operações da instituição ao longo dos anos. “Falar de bombeiro é falar de 9 unidades operacionais em 7 municípios, de 4 escolas com mais de 3.200 alunos sendo atendidos dentro do Estado do Acre”, afirmou ele.

O comandante também ressaltou a presença em missões internacionais, como no Haiti, Canadá e Chile, e a integração com outras operações da Sejusp e Força Nacional. “Em 2021, coordenamos missões no Haiti, refletindo nosso compromisso além das fronteiras estaduais”, disse ele. Além disso, destacou a resposta durante crises locais, como o maior incêndio ambiental de 2005, reiterando o papel vital dos bombeiros na segurança e bem-estar da comunidade acreana.

Para finalizar, ele expressou sua profunda gratidão e orgulho pela corporação. “Agradeço àqueles que passaram pela instituição, que colocaram seus ombros pra que a gente pudesse subir e chegar até o ponto que estamos hoje”, afirmou.

Ainda durante a solenidade o deputado Gerlen Diniz, foi homenageado no centro do plenário pelo Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Acre.

VEJA AS FOTOS DE SÉRGIO VALE: