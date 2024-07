Acreanos já pagaram R$ 2,93 bi em impostos no primeiro semestre

Uma ferramenta de estimativa de tributos criada pela Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp), Associação Comercial de São Paulo (ACSP) e Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), o impostômetro, indicou que o Acre deverá arrecadar R$ 2,98 bilhões em impostos federais, estaduais e municipais, apenas no segundo semestre de 2024.

No primeiro semestre do ano, de acordo com o impostômetro, os acreanos gastaram R$ 2,93 bilhões com o pagamento de impostos.

Os principais tributos federais são Cide, Cofins, IOF e IPI. Já os principais impostos estaduais são o ICMS, IPVA e IR, enquanto que os municipais são IPTU, ISS, ITBI, entre outros.