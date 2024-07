Acreanos acertam a quadra e faturam mais de R$ 8 mil em sorteio da Mega-Sena

O resultado da Mega-Sena 2748, com prêmio de R$ 14.674.301,01, foi divulgado no sábado (13) em São Paulo, mas ninguém acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio acumulado vai a R$ 21 milhões no próximo sorteio, que será realizado na terça-feira (16). Os números sorteados foram: 19 – 32 – 43 – 46 – 50 – 52.

Todavia, cinco apostadores acreanos acertaram a quadra e faturaram mais de R$ 8 mil. Os ganhadores são dos municípios de Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia e Rio Branco, e cada um receberá R$ 1.619,97.

Além disso, 41 apostas chegaram bem perto e acertaram cinco dezenas, com cada uma delas recebendo R$ 80.512,78. Os 2.911 acertadores de quatro dezenas vão receber R$ 1.619,97 cada.