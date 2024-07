Acreano que viralizou com vida rural passa a trabalhar com cavalos no Caribe

O acreano Thawan Martins, 26 anos, morador de Sena Madureira, faz sucesso há muito tempo na internet. Com quase 95 mil seguidores no Instagram, Thawan é Zootecnista formado no Instituto Federal do Acre (IFAC) e viralizou na web em 2022 ao mostrar sua vida no campo (veja aqui), o que rendeu um convite para participar do Programa da Eliana, no SBT.

Em 2018, Thawan ganhou uma bolsa onde estudou nos Estados Unidos por um ano e aprendeu a falar inglês. Após formado, o acreano tem encantado seus seguidores ao mostrar a nova rotina de vida em praias paradisíacas no Caribe, onde está em um summer job, como são chamados os empregos de verão.

“Depois que recebi a bolsa para estudar nos Estados Unidos, minha mente se abriu para o mundo. Após seis anos, me formei e hoje estou no Caribe”, contou ao ac24horas.

O trabalho de Thawan em um rancho é fazer passeio com turistas em trilhas nas montanhas e dentro do mar.

Em suas publicações, o acreano faz questão de destacar a importância da educação. “Foi a educação que transformou a minha vida. Foi pela educação que eu pude viver um ano nos Estados Unidos, aprender inglês e hoje estar vivendo no Caribe”, declara.

Thawan conta que a experiência está sendo surpreendente. “Para mim está sendo incrível, todos os dias conheço pessoas do mundo inteiro que vêm passar férias na ilha, além de ser surpreendente, já que trabalhar em um cenário tão lindo é maravilhoso”.

Apesar do cenário paradisíaco, Thawan diz que pelo fato de a ilha estar localizada em região vulcânica, há dias em que os moradores precisam ficar em alerta. “Essa parte é a que menos me adaptei. Tem dias em que há chuvas com relâmpagos e trovões muito fortes e algumas vezes, a ilha entra em estado de alerta e todos precisam ficar em casa por conta do risco de terremoto”, explica.

Veja as publicações de Thawan mostrando a rotina no Caribe: