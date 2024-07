Acre tem mais de 102 mil eleitores em comunidades rurais

O Acre conta atualmente 102.439 eleitores que votam na zona rural, sendo que 1.942 são indígenas das etnias dos Kaxinawá (730 eleitores), Poyanawa (284 eleitores), e Kulina Madijá (167 eleitores). Seringais, aldeias indígenas e comunidades isoladas possam votar nas 101 seções eleitorais instaladas em seus vilarejos.

A previsão que mais de 10 mil pessoas serão envolvidas nestas eleições visando atender às comunidades remotas do Estado. Cerca de 9,5 mil mesários voluntários serão escalados para trabalhar nas 2.380 seções eleitorais espalhadas nos 22 municípios acreanos.

Os dados foram publicados pelo jornal A Tribuna. A transmissão do resultado das eleições por via satélite, porque nestas comunidades remotas não têm internet. Os mesários devem fazer a transmissão dos dados com o uso de um notebook conectado a antena de transmissão via satélite.