Abertas inscrições para pedagogo e orientador do Projeto ACEC Beija-Flor; confira

A Cia Cata-Ventos de Cultura está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado visando a contratação de dois novos membros para a equipe multidisciplinar do Projeto ACEC Beija-Flor. As candidaturas podem ser realizadas até o dia 18 de julho de 2024.

Regido pelo Termo de Referência 03/2024, o processo seletivo busca preencher as vagas de um Pedagogo e um Orientador para integrar a equipe de gestão do projeto. Os profissionais serão essenciais para o planejamento e execução das atividades do ACEC Beija-Flor, uma iniciativa da Cia Cata-Ventos de Cultura financiada pelo Ministério da Cultura (MinC).

O projeto visa oferecer cursos e oficinas nas áreas de arte e cultura, com o objetivo de promover mudanças positivas nas comunidades periféricas de Rio Branco.

O ACEC Beija-Flor, reconhecida por ser seu comprometimento com a pronto cultural e desenvolvimento social, faz parte da Rede Nacional de Escolas de Arte e Cultura, reafirmando o compromisso com a formação cultural e a criação de novas oportunidades para a população.

Para o diretor presidente da instituição, Romário Feitosa, a cultura e a arte são ferramentas poderosas de transformação social. “Através da arte, podemos inspirar, educar e empoderar as comunidades, criando oportunidades para que indivíduos desenvolvam suas habilidades e encontrem novos caminhos. Acreditamos que um projeto como o ACEC Beija-Flor é essencial para o desenvolvimento de Rio Branco, pois promove a inclusão, a valorização da identidade cultural e contribui diretamente para a melhoria da qualidade de vida de nossa população”, pontua.

As inscrições podem ser realizadas no linktr.ee/ciacataventos ou por meio do e-mail para [email protected]. Para saber mais sobre o trabalho desenvolvido pela instituição acesse o Instagram @ciacataventos.